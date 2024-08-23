DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Evlerinden Gözaltına Alındı

DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların nedeni ise henüz öğrenilemedi.

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DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Evlerinden Gözaltına Alındı

İstanbul'da birçok eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Evrensel'in haberine göre gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemedi.

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