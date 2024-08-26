Sürücü ile Valeler Arasında Sopalı Kavga!

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ile bir mekanın valeleri birbirine girdi. Tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga, anbean kaydedildi.

Sürücü ile Valeler Arasında Sopalı Kavga!

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir mekanın valeleri ve bir otomobil sürücüsünün tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin yanında sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişinin yere düştüğü ve tekmelendiği kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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