Komşu Kavgasında Kan Aktı! 3 Ölü

Ankara'da komşular arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Komşu Kavgasında Kan Aktı! 3 Ölü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı. Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.’yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
İstanbul'da Silahlı Çatışma! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da Silahlı Çatışma!
Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı! Hangisi Daha Karlı, Altın mı Gümüş mü? İşte Yanıtı… Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
İstanbul'da Silahlı Çatışma! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da Silahlı Çatışma!
Ekmek, Şeker ya da Tuz Değil! Hafızayı En Çok Zayıflatan 3 Yiyecek Bakın Neymiş Ekmek, Şeker ya da Tuz Değil! Hafızayı En Çok Zayıflatan 3 Yiyecek Bakın Neymiş
Elon Musk Bile Destek Verdi! Yusuf Dikeç'in Annesine Utandıran Yorumlar Elon Musk Bile Destek Verdi! Yusuf Dikeç'in Annesine Utandıran Yorumlar