Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi kanepenin içinde buldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı. Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı.

CESEDİNİ ANNESİ BULDU

Polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı. Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

DOĞUM GÜNÜNE GİTMEK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Murat Sevilen ise olaydan saatler sonra polis ekiplerine teslim oldu. Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar