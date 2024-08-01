Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Traktör Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Kars'ta bir traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Traktör Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Kars’ta seyir halindeki traktörün römorku devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Merkez Subatan köyüne girişinde meydana geldi. Tarladan Subatan köyü gitmekte olan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktörün römorku yan yattı. Kazada römorkta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kazayı gören köylüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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