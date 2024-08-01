Atıkları Geri Dönüşümle Geri Kazandırıyor

Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan mobil atık merkezlerinde toplanan atıkları, geri dönüşüme kazandırıyor.

Atıkları Geri Dönüşümle Geri Kazandırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçenin muhtelif noktalarına koyduğu mobil atık getirme merkezleri, düzenli aralıklarla açılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne götürülüyor.

Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu çalışmayla birlikte atıklar, hızlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırılırken, çevre duyarlılığı da sağlanmış oluyor.

İlçenin birçok noktasında yer alan mobil atık getirme merkezlerinde; plastik, metal, kağıt, karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve piller toplanıyor.

Kaynak: İHA

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