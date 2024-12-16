Suriyeliler Ülkelerine Ne Zaman Dönecek? Ali Yerlikaya Açıkladı

Suriye'de HTŞ'nin Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından 'Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yayımlanan 'Taksim Meydanı' programında konuya ilişkin gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

'DÖNÜŞLERİN HIZLANMASI BEKLENİYOR'

Burhan, "Sayın Ali Yerlikaya'nın ifadesi şu; 9-13 tarihleri arasında 7 bin 621 kişi, 9 Aralık'ta bin 259; 10 Aralık'ta bin 669; 11 Aralık'ta bin 293; 12 Aralık'ta bin 553; 13 Aralık'ta bin 847 kişi ülkelerine döndü. HTŞ tarafından ele geçirilmeden, Esad zulmü bitmeden önceki dönüş bu. Bu saatten sonra çok hızlanmasını bekliyorlar. Hükümetin kurulması bekleniyor, güvenliğin sağlanması bekleniyor" diye konuştu.

'GÜVENLİK SAĞLANDIĞI TAKDİRDE...'

Yerlikaya'nın ifadelerini aktaran Sinan Burhan, "İçişleri Bakanımızın açıklamalarından edinmiş olduğumuz büyük bir heyecan var. 'Orada güvenlik sağlandığı takdirde Suriye’ye dönüşler' olacak diyor" dedi.

Kaynak: tv100