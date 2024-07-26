'Sürgün' Emniyet Müdürüne İBB'de Yeni Görev

Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yürüttüğü sırada 'Andımız' paylaşımı ile tartışma konusu olan ve Sudan'a görevlendirilen Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı oldu.

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'Sürgün' Emniyet Müdürüne İBB'de Yeni Görev

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı görevine getirildi.

İBB ATAMAYI RESMEN DUYURDU

İBB, bugün yaptığı duyuruda Metin Alper'in atama kararını resmen duyurdu.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanı görevine Sayın Metin Alper atanmıştır.

Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı görevini vekaleten yürütmekte olan Sayın Hakan Aplak, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü Şube Müdürü olarak vekaleten görev yapmaya devam edecek olup kendisine bugüne kadar vermiş olduğu değerli hizmetleri için teşekkür ederiz."
'Sürgün' Emniyet Müdürüne İBB'de Yeni Görev - Resim : 1

'ANDIMIZ' PAYLAŞIMI NEDENİYLE SUDAN'A SÜRÜLMÜŞTÜ

Alper, Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı 2021 yıllında, Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’nı kaldırmasının ardından bir operasyonda ele geçirilen mermilerle ‘Andımız’ yazmış ve bu hareketinin ardından çıkarılan ilk kararname ile Sudan’ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.

'Sürgün' Emniyet Müdürüne İBB'de Yeni Görev - Resim : 2

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