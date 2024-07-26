'Sürgün' Emniyet Müdürüne İBB'de Yeni Görev

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı görevine getirildi.



İBB ATAMAYI RESMEN DUYURDU



İBB, bugün yaptığı duyuruda Metin Alper'in atama kararını resmen duyurdu.



Kararda şu ifadelere yer verildi:



"Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanı görevine Sayın Metin Alper atanmıştır.



Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.



Zabıta Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı görevini vekaleten yürütmekte olan Sayın Hakan Aplak, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü Şube Müdürü olarak vekaleten görev yapmaya devam edecek olup kendisine bugüne kadar vermiş olduğu değerli hizmetleri için teşekkür ederiz."





'ANDIMIZ' PAYLAŞIMI NEDENİYLE SUDAN'A SÜRÜLMÜŞTÜ



Alper, Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı 2021 yıllında, Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’nı kaldırmasının ardından bir operasyonda ele geçirilen mermilerle ‘Andımız’ yazmış ve bu hareketinin ardından çıkarılan ilk kararname ile Sudan’ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.







