Şüpheli hareketler ele verdi: İstanbul'da bir aracın gizli bölmesinde tabanca bulundu
Beylikdüzü’nde uygulama sırasında durdurulan araçtan ruhsatsız silah çıktı.
Beylikdüzü’nde uygulama sırasında durdurulan ve şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın kolçak kısmında ruhsatsız tabancı bulunurken, araçtaki şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA
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