Şüpheli hareketler ele verdi: İstanbul'da bir aracın gizli bölmesinde tabanca bulundu

Beylikdüzü’nde uygulama sırasında durdurulan araçtan ruhsatsız silah çıktı.

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Şüpheli hareketler ele verdi: İstanbul'da bir aracın gizli bölmesinde tabanca bulundu

Beylikdüzü’nde uygulama sırasında durdurulan ve şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın kolçak kısmında ruhsatsız tabancı bulunurken, araçtaki şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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