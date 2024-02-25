Bakan Fidan Meksika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika kıtası ziyaretlerini sürdürürken temaslarda bulunmak için Meksika'ya da gitti.

Bakan Fidan Meksika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Meksika'ya geldi.

Bakan Fidan, Venezuela’daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika’ya geçti. Karakas’tan ayrılan Bakan Fidan, TSİ 03.55 sıralarında Meksika’ya vardı.

Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ile bir araya gelecek.
Bakan Fidan’ın Meksika’daki resmi ziyaretini de tamamlamasının ardından ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Meksika öncesinde, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmış, ardından da Venezuela’ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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