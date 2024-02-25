Hatay'da yangın çıkan konteynere girerek bebeğini kurtaran anne, o anları anlattı

Hatay’da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında alevlere teslim olan konteynera girerek evladını kurtarmayı başaran anne Çiğdem Çalar, canını hiçe sayarak yaptığı hareketle takdir topladı.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana gelen yangında 3 konteyner alevlere teslim olmuştu. Yangının çıktığı esnada yan konteynerde olan anne, beşikte uyuyan evladını kurtardığı esnada yaralanmıştı. Yangından yaralı olarak kurtulan anne ve çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Çalar ve 1 buçuk yaşındaki evladı Çınar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Hatay Valiliği yuvaları yanan Çalar ailesini Haraparası Mahallesi’nde kurulan Stadyum 2 Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

Evladı için alevlerin içine giren Anne Çiğdem Çalar, “Konteynerimi temizledim. Bana kaynanam seslendi. O da benim arka konteynerimde oturuyor. Çocuğumu beşikte yatırdım. Arka konteynere gittim. Bir patlama sesine benzer bir ses geldi. Benim küçük çocuk geldi. Anne konteyner yanıyor dedi. Ben koştum, direk içeriye daldım. Çocuğu çıkardım, çıktım. Çocuğum yanmış durumdaydı. Çocuğumun kafası, gözü ve eli yanmıştı. Benim de kafam, sırtım ve boynum yandı. Ben orada öleceğimi bilsem bile çocuğu çıkartmak isterdim. Sonra ambulanslar geldi. Bizi hastaneye götürdüler. Tedavilerimizi çok güzel yaptılar. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

Kaynak: İHA