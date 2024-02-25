Kocaeli'nde trafik kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Gebze'de meydana gelen bir kazada bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazda 1 kişi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde trafik kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Bahardere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.Y. idaresindeki 16 CKS 19 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü B.Y.Y. ve E.Y.Y. ile K.K.K. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, 3 yaralıdan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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