Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Süleymaniye açıklaması

Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde güvenlik sorunları çıkmasından dolayı bölgede çalışan Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğu’nun devreye girdiğini duyurdu.

Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Süleymaniye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde güvenlik sorunları çıkmasından dolayı bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Keçeli’nin açıklaması şöyle:

“Süleymaniye'nin Çemçemal İlçesindeki Kor Mor Doğal Gaz Sahasında Çalışan Vatandaşlarımızın Durumu Hakkında: Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.”Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Süleymaniye açıklaması - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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