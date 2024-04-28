Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik buldu.

Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu

Bugün Balıkesir Gönen’in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında bulunan dere yatağında arama çalışmalarını yoğunlaştıran 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalar neticesinde ilk bulunan kemik parçaları ve giysi parçalarının 3 kilometre uzağında yeni bulgulara ulaşıldı. Ekipler, Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik buldu.

Balıkesir'de dere yatağında bulunan kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildiBalıkesir'de dere yatağında bulunan kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildiGündem

Kaynak: İHA

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