Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu

Bugün Balıkesir Gönen’in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında bulunan dere yatağında arama çalışmalarını yoğunlaştıran 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalar neticesinde ilk bulunan kemik parçaları ve giysi parçalarının 3 kilometre uzağında yeni bulgulara ulaşıldı. Ekipler, Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik buldu.

Kaynak: İHA