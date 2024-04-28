Dışişleri Bakanı Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında gittiği Riyad'da, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. Görüşmede; İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerektiği ve Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Riyad'da Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide Eide ile bir araya geldi. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Fidan, uluslararası toplumda ve kamuoyunda İsrail'e yönelik tepkilerin arttığına dikkati çekti. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiği belirtilen görüşmede Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı. Yetkili, NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliği konularının da gündemde olduğunu aktardı.

Bakan Fidan, Bosna-Hersekli mevkidaşıyla görüştüBakan Fidan, Bosna-Hersekli mevkidaşıyla görüştüGüncel

Fidan, Riyad’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de görüştü.

Kaynak: ANKA

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Norveç
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