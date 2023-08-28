Süleyman Soylu'nun ardından operasyon sırası o ismin ekibine geldi: Dikkat çeken atamalar

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevinin sona ermesinin ardından, kendisine yakın birçok ismin bileti kesilmiş ve görev yerleri değiştirilmişti.

Soylu’nun ardından sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çıkardığı il emniyet müdürleri kararnamesiyle görevden alınan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın ekibine geldi.

T24 yazarı Tolga Şardan, Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki tayinleri yazdı. “Emniyet teşkilatını 7 yılı aşkın süre yöneten eski İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibinin izleri, yavaş yavaş silinmeye başlandı. Eski ekibin, teşkilat içinde bıraktığı mirasın ve tepki çeken çalışma yaklaşımlarının etkisinin ortadan kaldırılması çerçevesinde arka arkaya tayinler ve kadro değişimleri başlatıldı” diyen Şardan, Yılmaz’ın, Soylu’nun emniyetteki sağ kolu olarak tanımlanması nedeniyle, Ankara Emniyeti’ndeki özellikle müdür kadrosunda yapılacak değişiklikler önem kazandığına dikkat çekti.

Şardan yazısının devamında şunları kaleme aldı:

"Yılmaz’ın görevden alınmasıyla Ankara’nın yeni Emniyet Müdürü olarak işe başlayan Engin Dinç’in yaptığı yeni düzenlemeler çerçevesinde, eski dönemde görev yapan 34 üst düzey polis polis müdürünün tayini çıkarıldı.

Tayinleri çıkarılan polis müdürlerinin bir bölümü, “Yılmaz’ın A takımı” olarak tanımlanabilecek isimlerden oluştu. İstihbarat, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele gibi operasyonel birimlerin başında gerek sorumlu müdür yardımcısı gerekse şube müdürü düzeyinde görev alan polis müdürleri, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine tayin edildi.

Ayrıca, günlük yaşamda önemli rolü olan ve kentin büyük merkez ilçelerinden Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Mamak’ın yanı sıra dış ilçelerde görev yapan bazı polis müdürlerinin de Polis Akademisi’ne tayinleri gerçekleştirildi.

Tayini çıkanlar arasında Yılmaz’ın “kara kutusu” olarak tanımlanan ve Özel Kalem Müdürü olarak görev verdiği Afşin Burkay Özgür de yer aldı.

Sinan Ateş soruşturması şüphelisini gözaltına alan müdür

Bu arada Dinç’in imza koyduğu atamalar arasında önemli bir görevlendirme dikkati çekti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi soruşturmasında görev alan dönemin Asayiş Şubesi Müdür Yardımcısı Kerem Öner, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak atandı.

Öner, suikastın hemen ardından “cinayet şüphelisi” olarak tespit edilen Tolgahan Demirbaş’ı, olayın olduğu dönemde MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz’un bulunduğu evden gözaltına alınmasını gerçekleştiren polis ekibinin amiriydi.

Kılavuz’la yakın dostluğu bulunan Yılmaz’ı zor durumda bırakan gözaltı işlemi sırasında MHP milletvekilinin polis ekibine yönelik, “siz gidin sahibiniz gelsin” şeklindeki sözleri kamuoyuna yansımış ve tepki çekmişti.

Dinç, Öner’i getirdiği yeni görevde aynı zamanda kimi çevrelere de mesaj vermiş oldu. Öner, bundan sonra Ankara’daki mafya gruplarıyla mücadelede sınav verecek.

Ateş soruşturmasında yeni ekip görevde

Aynı atamalar kapsamında Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Ankara Adliyesi ile görev yapacak soruşturma ekibi de değişti. Dinç’in asayişten sorumlu yardımcısı Hakan Tandoğan ile Asayiş Şube Müdürü Osman Ferhat Aksoy, yeni ekibin sorumlusu oldu."