Ukrayna cephesinden Türkiye'ye sert sözler: 'Aşağılandınız'

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, sürdürülmeyen tahıl anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında, Türkiye'nin aşağılandığını savundu.

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Ukrayna cephesinden Türkiye'ye sert sözler: 'Aşağılandınız'

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, tahıl anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Podolyak, Türkiye’yi sert sözlerle hedef aldı.

UNIAN'ın aktardığına göre Podolyak, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya ile yürüttüğü müzakere girişimlerinin "aşağılayıcı" göründüğünü söyledi.

Türkiye’nin tahıl anlaşmasının devamı için Rusya’yı ikna etmeye çalışmasının ‘anlamsız’ olduğunu savunan Podolyak, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Öznellikten yoksun bırakıldınız, güçlü bir ülke olarak kabul edildiğiniz Karadeniz sularında aşağılandınız, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kastediyorum. Ardından Soçi'ye gidip 'Tahıl anlaşmasını uzatmayı hala kabul edebilir misiniz? Bu, birçok itibar unsurunun geçersiz kılınmasıdır ve bu şekilde davranmaya devam edemezsiniz.

Rusya'nın bununla ne ilgisi var? Neden kendinizi sürekli Rusya'nın önünde küçük düşürüyorsunuz? Periyodik olarak gelip 'Putin ile bir konuda anlaşmak istiyoruz' diyemezsiniz. Putin ile neyi müzakere etmek istiyorsunuz? Sizi aşağılayan kişiyle, o sizi aşağılamasın diye mi anlaşmak istiyorsunuz?"

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