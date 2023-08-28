Yıllar sonra ilk: ABD Kongre üyeleri, Türkiye'den sınırı geçerek Suriye'ye girdi

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üç Cumhuriyetçi üyesi, Suriye'nin kuzeyinde muhalif grupların kontrolündeki bölgelere kısa bir ziyaret yaptılar. Bu ziyaretle 6 yıl sonra ilk kez ABD Kongresi üyeleri iç savaşın yıktığı ülkeye ayak basmış oldu.

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Yıllar sonra ilk: ABD Kongre üyeleri, Türkiye'den sınırı geçerek Suriye'ye girdi

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald, pazar sabahı erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Türkiye'den Suriye'nin Halep bölgesine geçti.

Yaklaşık bir saat süren ziyarette ABD Kongresi'nin Suriye iç savaşında muhalefete desteğinin sürdüğü vurgulandı. Cumhuriyetçi temsilciler, ayrıca Biden yönetiminden ve bölgedeki partnerlerinden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üzerindeki baskıyı korumalarını istedi.

Ülkeye giden 3 ABD'li siyasetçiden biri olan ABD Temsilciler Meclisi üyesi French Hill, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye ziyaretinin amacının ABD hükümeti ve Arap müttefiklerine savaşa siyasi bir çözüm bulmak için baskı yapmak olduğunu belirtti.

Hill, "Suriye'de kendilerini temsil eden bir hükümet isteyenlerin adına konuştuğunu" ifade etti.

Bazı Orta Doğu ülkeleri, Beşar Esad'la ilişkileri düzeltmeye başladı. Şam, Mayıs ayında Arap Birliği'ne geri döndü. Türkiye, Suriye ile geçen senenin sonundan bu yana Savunma ve Dışişleri bakanları seviyesinde görüşmeler gerçekleştirirken, liderler seviyesinde bir görüşme olmadı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle ABD' Temsilciler Meclisi üyelerinin Suriye'ye geçeceği açıklanmadı.

ABD'den Suriye'ye yapıldığı bilinen son ziyaret, 2017'de Senatör John McCain'in ülkenin kuzeyindeki ABD askerlerini ziyaret etmesiyle gerçekleşmişti. Yine 2017'de Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, Şam'a gitmiş ve Esad'la görüşmüş; bu da tepki çekmişti.

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