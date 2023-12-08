Süleyman Soylu'nun acı günü!

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yengesi vefat etti.

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Süleyman Soylu'nun acı günü!

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden dayısının hanımı Havva Reis’in cenazesine katıldı.

Soylu’yu cenazede Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti.

AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ

Havva Reis'in cenazesi Darboğaz Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Süleyman Soylu'nun acı günü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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