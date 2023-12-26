Süleyman Soylu ve Nureddin Nebati, Meclis'te el ele gezdi; Fatih Portakal tepki gösterdi

Gazeteci Fatih Portakal, TBMM'de el ele dolaşan Süleyman Soylu ve Nureddin Nebati'ye tepki gösterdi.

Süleyman Soylu ve Nureddin Nebati, Meclis'te el ele gezdi; Fatih Portakal tepki gösterdi

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde verilen arada eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun el ele dolaşması dikkatleri çekti. Gazeteci Fatih Portakal, bu iki isme, “Ülkeyi biri ekonomik, diğeri güvenlik anlamında çökertti, ikisinden de hesap sorulmuyor bu ülkede!” diye tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken kısa bir ara verildi. Ara verilince, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AKP Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gidip, tokalaştı. Daha sonra Nebati ve Soylu Bahçeli'nin yanından ayrılıp ayakta sohbet etti. İkili gezerek sohbet ederken, Meclis Genel Kurulu'nda ele ele dolaştı.

Sözcü TV’de ana haberi sunan Fatih Portakal, bu görüntülere yer verip, iki eski bakanı eleştirdi. Portakal şunları söyledi:

“Ülkeyi biri ekonomik anlamda, diğeri güvenlik anlamında çökertmiş iki insandan bahsediyoruz. Ekonominin durumu da ortada iç huzurun durumu da ortada. İkisi bu şekilde el ele ve gönül gönüle Meclis Genel Kurulunda dolaştılar. Biri İçişleri Bakanı, diğeri ekonomiden sorumlu olan bakandı. Biri ekonomiyi mahvetti, sıkıntıyı yaşıyoruz, diğeri, iç güvenlikteki huzuru kaybettik. İşte Ali Yerlikaya… Allahtan öyle bir insan geldi ki bir şeyleri temizlemeye çalışıyor. İkisinden de hesap sorulmuyor bu ülkede.”

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Süleyman Soylu Nureddin Nebati
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