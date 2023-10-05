Süleyman Soylu döneminde dağıtılan çakarlar toplatılıyor: Yeni çakar dağıtımı durduruldu

İçişleri Bakanlığı, eski bakan Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları toplatmaya başladı. 2500 kişiye çakar verildiği tespit edilirken, yeni çakar dağıtımı durduruldu.

Son Güncelleme:
Süleyman Soylu döneminde dağıtılan çakarlar toplatılıyor: Yeni çakar dağıtımı durduruldu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de yayınlanan 'Yeni Bir Sabah' programında çok özel bir haber paylaştı. Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla usulsüz dağıtılan çakarların toplatılacağını açıkladı.

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim. Bakan Yerlikaya'nın talimatından sonra bu konuda yapılan çalışmalarla Bakan Yerlikaya, 'Çakar dağıtımını durduruyoruz' demiş. Yapılan incelemede bazı kişilerin hakkı olmamasına rağmen usulsüz şekilde çakar sahibi olduğu tespit edildi. Bunlar toplanmaya başladı. Son dönemde 2500 kişiye çakar kullanma hakkı verilmiş. İçişleri Bakanlığı bunları geri çağırıyor. İçişleri, emniyet şeridi ihlaline karşı da inceleme başlattı."

Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?Güncel

Uzun süredir bir araya gelmemişlerdi: Soylu, Yerlikaya'yı ziyaret ettiUzun süredir bir araya gelmemişlerdi: Soylu, Yerlikaya'yı ziyaret ettiSiyaset

Ankara'daki terör saldırısını da oraya bağladılar | Pelikan ekibinden Soylu övgüsü: "İnşallah onun ekipleri dağıtılmamıştır!"Ankara'daki terör saldırısını da oraya bağladılar | Pelikan ekibinden Soylu övgüsü: "İnşallah onun ekipleri dağıtılmamıştır!"Siyaset

Son Güncelleme:
Mahsur kalan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı Mahsur kalan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
Babası tarafından tecavüze uğradı, 16 yaşında doğum yaptı, adam iki aydır firari: 'Beni eski sevgilisine benzetiyordu' Babası tecavüz etti, 16 yaşında doğum yaptı: 'Beni eski sevgilisine benzetiyordu'
Emeklilere 5 bin TL iddiası! 29 Ekim'de ikramiye ödenecek mi? İşte son karar Emeklilere 5 bin TL iddiası! 29 Ekim'de ikramiye ödenecek mi? İşte son karar
Buğdaydan daha çok kazandırıyor. Yurt dışında görüp Sivas'a ekti paraya para demiyor Buğdaydan daha çok kazandırıyor. Yurt dışında görüp Sivas'a ekti paraya para demiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar! CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!
DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı En çapkın 5 burç açıklandı
Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik
Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti
Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi! Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi!