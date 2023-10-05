Mahsur kalan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolda oluşan çukura düşerek mahsur kalan ambulans, çevredeki vatandaşların yardımıyla yeniden hareket ettirildi.

Mahsur kalan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi’nde hasta almaya giden ambulans, yolda oluşan çukura düşerek mahsur kaldı.

Sağlık personelinin gayretiyle çıkmayan ambulansı gören vatandaşlar yardıma koştu.

Vatandaşların uzun uğraşları sonucu ambulans mahsur kaldığı yerden çıkarılarak yeniden hareket ettirildi. Duyarlı vatandaşların gayretiyse takdir topladı.

Kaynak: İHA

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