Sular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam Ettiler

Bursa'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, ilginç anlar yaşandı. Şiddetli yağmurun ardından su basan kahvehanede vatandaşlar, suya aldırmadan oyunlarını sürdürdü.

Sular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam Ettiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı.

Sular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam Ettiler - Resim : 1

Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.

Sular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam Ettiler - Resim : 2

Kaynak: İHA

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