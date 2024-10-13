Sular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam Ettiler
Bursa'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, ilginç anlar yaşandı. Şiddetli yağmurun ardından su basan kahvehanede vatandaşlar, suya aldırmadan oyunlarını sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı.
Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA