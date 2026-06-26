Sucukta Dil, Kıymada Sakatat Çıktı! Bakanlık Gıdada Hile Yapanları İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini güncelledi. Etiketinde 'yüzde 100 dana' yazan ürünlerden sakatat, sucuktan dil, tam yağlı kremadan da bitkisel yağ çıktı.

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Sucukta Dil, Kıymada Sakatat Çıktı! Bakanlık Gıdada Hile Yapanları İfşa Etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına karşı başlattığı mücadeleyi sürdürüyor. Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştıran bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlığı altında 2 farklı listeyle kamuoyuna duyuruyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

İŞTE YENİ LİSTE

Türkiye gazetesinin haberine göre bakanlık gıdada hile yapan markaların listesini güncelledi. 25 Haziran tarihli listede et ve et ürünlerinde yapılan hileler yine dikkat çekti. Yeni listeye göre yoğurt, krema, piliç köfte, sucuk, kıyma, köfte harcı, takviye edici gıdalarda hile yapıldığı tespit edildi.

Listenin en mide bulandıran detayları et ve et ürünlerinde yapılan hileler oldu. Sahtekarların dilden sucuk, sakatattan kıyma yapıp vatandaşa sattığı ortaya çıktı. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:

Sucukta Dil, Kıymada Sakatat Çıktı! Bakanlık Gıdada Hile Yapanları İfşa Etti - Resim : 1

Sucukta Dil, Kıymada Sakatat Çıktı! Bakanlık Gıdada Hile Yapanları İfşa Etti - Resim : 2

Sucukta Dil, Kıymada Sakatat Çıktı! Bakanlık Gıdada Hile Yapanları İfşa Etti - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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