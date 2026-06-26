'Geri Dönüşüm' Dedikleri Zehir Çıktı: Mersin’de 4 Bin Tonluk Çöp Ağı Çökertildi

İtalya’dan 'geri dönüştürülecek tekstil' etiketiyle gönderilen binlerce ton atık, yasa dışı çöp sevkiyatı çıktı. Mersin Limanı’nda ele geçirilen 4 bin 200 ton atık, Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan yasa dışı bir ağı deşifre etti.

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'Geri Dönüşüm' Dedikleri Zehir Çıktı: Mersin’de 4 Bin Tonluk Çöp Ağı Çökertildi
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Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan bir sevkiyat zinciri, 'geri dönüşüm' etiketiyle taşınan binlerce ton tekstil atığının aslında çevre mevzuatını aşmak için kurulan bir ağın parçası olduğunu ortaya çıkardı. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), İtalyan Jandarması ve Türk gümrük birimlerinin ortak yürüttüğü soruşturmada, İtalya çıkışlı konteynerlerde toplam 4 bin 200 ton akrilik elyaf içerikli tekstil atığı tespit edildi.

MALİYETTEN KAÇMAK İÇİN KİRLİ OYUN

Euronews'te yer alan habere göre doğada çözünmesi uzun yıllar süren bu materyallerin, geri dönüşüm maliyetlerinden kaçınmak için 'yanlış sınıflandırıldığı' belirlendi. OLAF Genel Direktörü Petr Klement, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, çevre suçlarının giderek daha organize bir ekonomik modele dönüştüğüne dikkat çekerek, bu tür ağların kamu denetiminden kaçınmak için sınır aşan lojistik sistemleri kullandığını ifade etti.

Soruşturmanın Türkiye ayağında Mersin Limanı ve bazı geri dönüşüm tesislerinde yapılan kontrollerde, 2 bin 100 ton ek atık daha bulundu. Aynı ağla bağlantılı olduğu belirlenen 768 tonluk başka bir sevkiyat da limanda ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İtalya’daysa Carabinieri ekipleri Brescia merkezli bir şirkete operasyon düzenledi. Şirketin tesislerine, tır filosuna ve yaklaşık 12 milyon euro değerindeki finansal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Avrupa Birliği’nde yılda yaklaşık 12,6 milyon ton tekstil atığı oluşurken, bunun yalnızca küçük bir kısmı geri dönüştürülebiliyor. 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni AB düzenlemeleri, atık ihracatını daha sıkı kurallara bağlamayı hedefliyor.

Fransa öncülüğünde bazı AB ülkeleri ise hızlı moda (fast fashion) platformlarının yarattığı tüketim baskısının bu tabloyu ağırlaştırdığını savunarak, üretici sorumluluğunun genişletilmesi ve dijital platformların daha sıkı denetlenmesini talep ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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