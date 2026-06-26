Bakan Uraloğlu Duyurdu: Hürmüz ve Basra'daki Türk Gemilerinin Tahliyesi Tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmelerin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiğini açıkladı.
Uraloğlu X hesabındaki paylaşımında bugün itibarıyla bölgede bekleyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığı bildirildi. Uraloğlu, toplam 15 geminin emniyetle bölgeden ayrıldığını kaydetti.
Bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin ise ticari faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle ayrılış talebinde bulunmadığı, bölgede toplam 99 Türk personelin görev yaptığı aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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