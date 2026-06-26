Bakan Uraloğlu Duyurdu: Hürmüz ve Basra'daki Türk Gemilerinin Tahliyesi Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Hürmüz ve Basra'daki Türk Gemilerinin Tahliyesi Tamamlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmelerin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiğini açıkladı.

Uraloğlu X hesabındaki paylaşımında bugün itibarıyla bölgede bekleyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığı bildirildi. Uraloğlu, toplam 15 geminin emniyetle bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin ise ticari faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle ayrılış talebinde bulunmadığı, bölgede toplam 99 Türk personelin görev yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hürmüz Boğazı
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Gülistan Doku Dosyasında Flaş Gelişme: 25 Kamu Görevlisi İçin 'Örtbas' Başvurusu Gülistan Doku Dosyasında Flaş Gelişme
Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti Yeşilçam'ı Koca Çınarı Devrildi: Kadir İnanır Hayatını Kaybetti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kızlarına Doğal Bal Yedirmek İçin Başladı: Mühendis Annenin Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi
Kurultay Düğümünde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı Kurultay Krizinde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması: Memur ve Emekliye Ek Zam Yapılacak mı? En Düşük Emekli Maaşıyla İlgili Flaş Açıklama
Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak? Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak?
ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm