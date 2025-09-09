Sosyal Medyada Beğeni Yağmıştı! Adana’daki Eşe Sürpriz İşsiz Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Sadık Şaşmaz, eşine yaptığı sürpriz nedeniyle işinden oldu. Hamile eşini otogarda balonlarla süslediği araçla karşılayan Şaşmaz, bu anları sosyal medyada paylaşmış, sosyal medyada gündem olmuştu.

Yaklaşık bir ay sonra, 31 Ağustos sabahı Adana’ya dönen Melek Şaşmaz’ı karşılamak isteyen eşi Sadık Şaşmaz, aracını balonlarla süsleyip “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazılı pankartla otogara gitmişti.

2 GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU ALDI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ISS Türkiye firması bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Şaşmaz, organizasyonun yapıldığı tarihin hemen ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle 1 Eylül’de 2 günlük sağlık raporu aldı.

TUTANAK TUTULDU

Şirket ise sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle Şaşmaz hakkında “raporlu olduğu gün çalıştığına dair gerçek dışı beyanda bulunmak” suçlamasıyla tutanak tuttu.

İddiaları reddeden Şaşmaz, sürprizi rapor aldığı tarihten önce, 31 Ağustos sabaha karşı gerçekleştirdiğini ifade ederek savunmasını sundu. Ancak firma, bu savunmayı yeterli bulmayarak bir gün sonra “performans düşüklüğü” gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Eşine moral vermek için yaptığı organizasyonun işsiz kalmasıyla sonuçlandığını belirten Şaşmaz “Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım. Raporlu olduğum gün bu sürprizi yapmadığımı kanıtladım, ama performans düşüklüğü diyerek yine de işten çıkartıldım” dedi.

“EŞİM HAMİLE, EVİM KİRA”

İşten çıkarılmasının ardından maddi olarak zor duruma düştüğünü dile getiren Şaşmaz, “Eşim hamile, evimiz kira. Üç ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağımı bilmiyorum. İşe iade davası açacağım ama yetkililerden ya işe geri alınmamı ya da yeni bir iş fırsatı verilmesini istiyorum” diyerek destek çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA