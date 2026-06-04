Sosyal Medya Fenomeni Mükremin Gezgin Tahliye Edildi

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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında "fuhuşa aracılık" ile "halkı tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlenen Mükremin Gezgin, yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tutuklanan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla iddianame düzenlenmişti.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEDİM'

İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk celsesi yapıldı. Duruşmaya tutuklu Mükremin Gezgin ve avukatları katıldı. Mükremin Gezgin, mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Kesinlikle fuhuşa aracılık yapmadım, ayrıca yapmış olduğum paylaşımlar da halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedi, kadınlar matinesi yaparım, sosyal medya ile ilgilenirim, suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından ara karar veren mahkeme, sanık Mükremin Gezgin’in tutuklulukta geçirdiği süreyi, ifadelerin tamamlanmış olmasını ve delilleri karartma imkanının bulunmamasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Gezgin hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Dosyada adı geçen Baki isimli şahsın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA