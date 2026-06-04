Ankara'da NATO Zirvesi Alarmı: 9 İlçede Memurlara İdari İzin Verildi

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Ankara Valiliği, kentte düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, 6-12 Temmuz haftasında Ankara'nın merkez ilçelerindeki kamu personeli idari izinli sayılacak, tüm kamusal etkinlikler durdurulacak ve Külliye ile ATO Congresium çevresinde toplanma yasağı uygulanacak.

9 İLÇEDE MEMURLARA İDARİ İZİN

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur."

Kaynak: DHA