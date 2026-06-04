CHP'de YDK'dan İlk Karar: İhraçların Tamamı İptal Edildi

“Mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Özgür Özel döneminde alınan “partiden ihraç” kararlarının durdurulması ve ihraç edilen bazı isimlerin partiye dönüşünün önünün açılması yönünde karar alındığı bildirildi.

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CHP'de YDK'dan İlk Karar: İhraçların Tamamı İptal Edildi
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi bugün ilk CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısını yaptı.

Özgür Özel'in yönetimindeki bütün 'partiden ihraç' kararlarının durdurulması yönünde karar alındığı öğrenildi. YDK'nın ihraç kararlarının iptaline yönelik aldığı karar, Yargıtay'a bildirilmesi talebiyle hafta başında açıklanan CHP'nin yeni MYK'sına sunulacak.

PARTİYE GERİ DÖNECEKLER

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor.

Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmesi kararı da geri çekilmiş oldu.

Toplantı öncesi CHP YDK Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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