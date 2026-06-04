Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

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JTI grubunun ardından BAT grubu sigaralara da 5 liralık zam geldi. Gelen zammı Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zamlı fiyatların 5 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, gelen zamla birlikte BAT grubuna bağlı sigaralarda en ucuz sigara 105 lira oldu.

Kaynak: Haber Merkezi