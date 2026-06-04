Depozitolarda Yeni Dönem Başlıyor: 1 Temmuz'dan İtibaren 1 Lira Olacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz’dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını açıkladı.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE BEDEL 1 LİRA OLACAK

Bakan Kurum, “DOA logosu dediğimiz barkoddan bahsediyoruz ve bu logolu ürünler (içecek ambalajları) şu an piyasada var zaten. Bu ürünleri vatandaşımız satın alıyor, 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar bunu da burada ilk defa açıklıyoruz. Daha önce pilot illerde bu tutar 25 kuruştu. 1 Temmuz itibarıyla ürün başına 1 lira alacaklar ve bu e-cüzdanlarına yüklenecek sonrasında da isterse bankalardan anlaşmalı bankalardan nakit çekebilecekler isterse yine anlaşmalı marketlerimizden o parasını harcayabilecek. 1 Temmuz itibariyle 81 ilde 973 ilçede bu uygulama başlayacak.” ifadelerini kullandı.

'AL KULLAN AT DEVRİ BİTTİ'

Depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti;

"Artık ‘al kullan at’ devri bitti. Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımız ve COP31 Başkanlığı ile birlikte tüm dünyaya bir mesaj veriyor, dolayısıyla biz mesajımızı en iyi uygulama örneklerini yaparak göstermek zorundayız. Yani bu kaynakların sonsuz olmadığı bakışıyla bilinciyle çalışmak zorundayız. ‘Al kullan at’ devri bitti. ‘Al kullan dönüştür’ başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız."

YILLIK 30 MİLYAR TL KATKI HEDEFİ

Bu uygulamayla yıllık 30 milyar TL ekonomiye katkı sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum, “Yılda 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime istihdama bir hammadde olarak bu ürünleri geri vereceğiz. Enerji, emisyon bir sürü kazanım var. çocuklarımıza gençlerimize hep ne diyoruz? ‘Biz sizin için bu mücadeleyi veriyoruz.’ Dolayısıyla onlara iyi bir gelecek sunabilmek adına da bu işi çok çok önemsiyoruz.” dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA İADE NOKTALARI

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeler, iade edilen ve tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçecekleri saha operatörüne teslim edecek. Depozitolu içecek satan işletmeler ve HOREKA’ların 1 Temmuz 2026 tarihine kadar dbys.gov.tr üzerinden kayıtlarını tamamlayıp birlikte çalışacakları saha operatörünü belirleyecek.

DOA UYGULAMASI ÜZERİNDEN ÜCRETLERE ERİŞİLEBİLECEK

Sistem kapsamında tüketiciler, “DOA” logolu ambalajları iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri‘ne (DİM) teslim ederek ambalaj teşvik bedelini anında alabiliyor. İade edilen her “DOA” logolu ambalajlar için belirlenen 1 TL teşvik bedeli kullanıcıların telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarına aktarılıyor. Vatandaşlar, biriken tutarları diledikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM’lerden nakit olarak çekebiliyor veya alışverişlerinde kullanabiliyor. Böylece geri dönüşüm süreci tüketiciler için hızlı, kolay ve pratik bir deneyime dönüşüyor.

Kaynak: AA