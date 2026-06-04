Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'İşgal' Onayına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletecek planın onaylanmasına dair açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'İşgal' Onayına Kınama
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İsrail'in Batı Şeria'daki işgali derinleştirecek planın onaylanmasına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi.

İSRAİL'İN İŞGALİ DERİNLEŞTİRME PLANINA KINAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yeni birim inşalarının onaylanması kınanırken, "İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz.

Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir.

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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