Sosyal Medya Fenomeni Deniz Sinan Demir Gözaltına Alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTI

Deniz Sinan Demir'in sabah saatlerinde gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Sinan Demir, sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınıyor. Demir'in Instagram hesabında yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.

Kaynak: DHA