Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

