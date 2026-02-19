Manisa'da Toprak Kayması: İstanbul-İzmir Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.
Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
