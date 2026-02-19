Manisa'da Toprak Kayması: İstanbul-İzmir Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı.

Manisa'da Toprak Kayması: İstanbul-İzmir Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı
Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

