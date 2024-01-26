Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberi... Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi. 50 yolcunun bulunduğunu otobüste, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında cenazeden dönen İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.
20 YARALI
Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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