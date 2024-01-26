Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında cenazeden dönen İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

20 YARALI

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem