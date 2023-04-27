Şanlıurfa'da silahlı okul baskını: Yaralılar var!

Son dakika haberi... Şanlıurfa’da okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı.

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Kolejinde iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği bir öğrenci tarafından özel bir okula gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"27.04.2023 günü, Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden İ.D. (16) isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir. Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.’nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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