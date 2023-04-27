İktidarın seçim öncesi operasyonlarında gazetecilere tutuklama: Nevroz fotoğrafını çeken Abdurrahman Gök de tutuklananlar arasında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aralarında gazeteci, siyasetçi, sanatçı ve avukatların bulunduğu en az 128 kişi gözaltına alınmıştı.



Emniyet ifadeleri sürerken, emniyette ifade vermeyi kabul etmeyenler de adliyeye sevk edildi.

Emniyette ifade vermeyi kabul etmeyen gazetecilerden Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Mikail Barut ile siyasetçi Hakim Kaya, Şahin Biçimli, 78’liler Derneği’nden Abdulgani Alkan adliyeye sevk edildi.

Gazeteciler Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Abdurrahman Gök çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GAZETECİLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye götürülen gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer ve Mehmet Şah Oruç, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sanatçı Elvan Koçer ise adli kontrol tedbiri istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tiyatro sanatçısı Şahperi Alphan Bayhan da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İKİ AVUKAT SERBEST

Gazete Karınca’nın aktardığına göre, gözaltına alınan avukatlar Gurbet Özbey Öner ile Jiyan Sametoğlu emzirme döneminde olan bebekleri nedeniyle dün savcılığa sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Gurbet Özbey Öner ve Jiyan Sametoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DBP PM ÜYESİ AZİZ TAŞKIN GÖZALTINDA

Bu arada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi Üyesi Aziz Taşkın gözaltına alındı.

Taşkın’ın, Aydın’ın Efeler ilçesindeki Yeşil Sol Parti seçim bürosundan gözaltına alındığı öğrenildi.

ABDURRAHMAN GÖK KEMAL KURKUT'UN VURULMA ANINI FOTOĞRAFLAMIŞTI

Diyarbakır'da 2017 yılında Newroz kutlamasına giderken polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut’un vurulma anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök'ün de tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmesi de dikkat çekti.

Gök hakkında Kemal Kurkut'un öldürülme anını fotoğraflamasının ardından “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

GAZETECİLERE TUTUKLAMA

MA'nın aktardığı bilgiye göre, Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan gazeteciler Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve 2017 Nevroz'unda Kemal Kurkut'un öldürülmesini fotoğraflayan Abdurrahman Gök tutuklandı.

Tutuklama kararına tepki gösteren Gök, "Faşizme yenilecek, hiç merak etmeyin, bu faşizan düzen defolup gidecek. Kahrolsun faşizm, yaşasın Özgür Basın" ifadelerini kullandı.