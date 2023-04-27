Eskişehir'de 75 gözaltı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 75 kişiden 21'i tutuklandı.

Eskişehir'de 75 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 20 günde düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık, kasten yaralama, adam öldürme, gasp, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, silahlı tehdit" gibi suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 21'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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