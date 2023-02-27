Malatya depremi sonrası Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Malatya'da meydana gelen depremin ardından bir metal fabrikası çöktü. Çökmenin ardından 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Malatya depremi sonrası Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Deprem felaketini vurduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem!Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem!Güncel
Etiketler
Deprem Son Depremler
Son Güncelleme:
Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın
Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi
Edirne'de 7. sınıfta okuyan kız öğrenci 5 arkadaşını bıçakladı Edirne'de 7. sınıfta okuyan kız öğrenci 5 arkadaşını bıçakladı
Depremin yıktığı Hatay'da salgın endişesi: 'Uyuz ve bit vakaları olağanüstü yayılmaya başladı' 'Uyuz ve bit vakaları olağanüstü yayılmaya başladı'
ÇOK OKUNANLAR
Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama '61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası!
İstanbul depremine ya metroda yakalanırsak? Acil durum planının detayları ortaya çıktı: 'En geç üç dakika içinde...' Acil durum planının detayları ortaya çıktı: 'En geç üç dakika içinde...'
EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik