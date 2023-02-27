Malatya depremi sonrası Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Malatya'da meydana gelen depremin ardından bir metal fabrikası çöktü. Çökmenin ardından 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.
Deprem felaketini vurduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.
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