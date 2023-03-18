Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 12.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıklarken, derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem