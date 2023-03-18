Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 12.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıklarken, derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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