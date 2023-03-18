Gaziantep'e metrekareye 91,5 milimetreyle tarihinin en yüksek yağışı düştü
Gaziantep Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak sonucu metrekareye 91,5 milimetreyle kente tarihinin en yüksek yağışının düştüğünü bildirdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte dün sağanak ve dolunun etkili olduğunu hatırlattı.
Vali Gül, "Son 24 saatte Gaziantep merkezde metrekareye 91,5 milimetre yağış düştü. Bu oran, şehrimizin tarihindeki en yüksek miktardır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız imkanlarını seferber etti. Yağışın devam etmesi beklenmektedir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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