Gaziantep'e metrekareye 91,5 milimetreyle tarihinin en yüksek yağışı düştü

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak sonucu metrekareye 91,5 milimetreyle kente tarihinin en yüksek yağışının düştüğünü bildirdi.

Son Güncelleme:
Gaziantep'e metrekareye 91,5 milimetreyle tarihinin en yüksek yağışı düştü

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte dün sağanak ve dolunun etkili olduğunu hatırlattı.

Vali Gül, "Son 24 saatte Gaziantep merkezde metrekareye 91,5 milimetre yağış düştü. Bu oran, şehrimizin tarihindeki en yüksek miktardır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız imkanlarını seferber etti. Yağışın devam etmesi beklenmektedir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kırklareli’nde 339 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli’nde 339 kaçak göçmen yakalandı
Kirayı 6 kat artıran ev sahibi gözaltına alındı! Kirayı 6 kat artıran ev sahibi gözaltına alındı!
Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz
Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'