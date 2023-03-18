Kırklareli’nde 339 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 339 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’nde 339 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 10 - 16 Mart tarihleri arasında il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 339 kaçak göçmenle birlikte 10 organizatör yakalandı.

Olaylarda kullanılan 7 araca el konulurken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 10 şüpheliden 1’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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