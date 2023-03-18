Kırklareli’nde 339 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 10 - 16 Mart tarihleri arasında il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 339 kaçak göçmenle birlikte 10 organizatör yakalandı.

Olaylarda kullanılan 7 araca el konulurken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 10 şüpheliden 1’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA