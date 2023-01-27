Son dakika: İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
Sancaktepe’de bir evde 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu ile Mehmet A'nın asılmış halde cansız bedenlerini buldu.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir evde 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedenleri bulundu.
Olay, Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede yaşandı. İddiaya göre, Mehmet A. isimli kişiden haber alanamayan komşuları Mehmet A.’nın iş yerinden meslektaşı olan birini aradı.
CANSIZ BEDENLERİ ASILMIŞ HALDE BULUNDU
Mehmet A’nın meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber Mehmet A.’nın evine geldi. Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu ile Mehmet A'nın asılmış halde cansız bedenlerini buldu.
Mehmet A’nın bir süredir problem yaşadığı eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Otobüsün önünü aracıyla kesti, belindeki silahla inip camı yumrukladı Güncel 27 Ocak 2023 12:13
"Bazı emekli askerlerden bu kuruluşlarda yer alması isteniyor" Güncel 27 Ocak 2023 12:05
İşkence edilip öldürülen bebeğin kardeşleri koruma altına alındı! Güncel 27 Ocak 2023 11:58
İstismarcı okul müdürüne 24 yıl hapis! Güncel 27 Ocak 2023 11:52