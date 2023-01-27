Son dakika: İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe’de bir evde 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu ile Mehmet A'nın asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

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Son dakika: İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir evde 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede yaşandı. İddiaya göre, Mehmet A. isimli kişiden haber alanamayan komşuları Mehmet A.’nın iş yerinden meslektaşı olan birini aradı.

CANSIZ BEDENLERİ ASILMIŞ HALDE BULUNDU

Mehmet A’nın meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber Mehmet A.’nın evine geldi. Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu ile Mehmet A'nın asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

Mehmet A’nın bir süredir problem yaşadığı eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

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