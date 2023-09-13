Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 maden işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük ihbarı sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

AFAD, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Armutçuk maden ocağındaki göçüğün saat 13.45 sularında yaşandığını, göçük altında işçilerin bulunduğunu ve çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiğini belirtti

ZONGULDAK VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarını 75 kişilik ekibin yürüttüğünü belirtti. 3 işçiyle sesli iletişimin kurulduğunu aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, "Vardiyada 280 işçimiz var. Göçüğün olduğu bölgede sadece 4 işçimiz etkilendi. Şuanda 4 işçimizden birine ulaşıldı. 75 kişilik ekibimiz şuanda madende müdahaleye devam ediyor. İletişim var. Göçük altındaki işçilerimizi kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtarma ekiplerimiz sesle iletişim kurabiliyorlar. Şuanda yoğun ve dikkatli olarak çalışıyorlar. Yaralı olan var, 3 kişiyle iletişim kuruldu. Grizu değil, göçük sadece. 4 işçimizi etkileyen bir göçük, bir bölmede. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Genel Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, şu an göçük altında 4 kişi olduğunu, can kurtarma ekibinin göçük altındaki işçilere ulaşmak için aralıksız çalıştığını söyledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Zonguldak Ereğli'de maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Göçük altında kalan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti. 3’ü ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.

YARALI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamayla 1 işçinin hayatını kaybettiğini söylerken 6 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. Koca, "Zonguldak Ereğli’de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.

Kaynak: İHA