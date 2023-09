Vaatler seçim öncesinde kaldı: MEB okul öncesi öğrencilerine verdiği yemeği de sonlandırdı

AKP’nin 14-28 Mayıs seçimlerinden önce vaatleri arasında yer alan ‘1 öğün ücretsiz yemek’ verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkarılması, lafta kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 milyon 400 bin öğrenciye verdiği yemeği de kesti.

Yeni eğitim öğretim yılında sessiz sedasız bir şekilde okul öncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz yemeğin kalktığı haberi veliler ve öğrenciler için olduğu kadar okul yöneticileri için de sürpriz oldu. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz 1 öğün yemeğin anaokulu ile sınırlı kalmayacağını söylemişti: “Yaklaşık bir milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1.8 milyona çıkardık. Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla, 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkartacağız bir ay içerisinde” demişti.

Evrensel’den Nisa Sude Demirel’in haberine göre, İstanbul’da görev yapan bir anaokulu öğretmeni yaşananları şöyle anlattı:

“Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Uyum haftasının bittiği 8 Eylül Cuma günü 11-15 Eylül haftası için yemek alışverişi yaptık. Hatta 11 Eylül Pazartesi günü çocuklara yemek de verdik. Ama pazartesi günü okul müdürümüz MEB’den yazı geldiğini bundan sonra yemek verilmeyeceğini söyledi. Biz de bunun üzerine kalan 4 günlük gıda alışverişimizi toptancımıza iade ettik. Aniden bildirilen bu karar biz öğretmenleri de şok etti.”

Eğitim Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, MEB’in okullar başlarken okul öncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz yemek vermeme kararının okullarda kargaşa yarattığını söyledi. Okulların yasak olmasına rağmen para toplayarak ya da evlerden beslenme isteyerek çocukların yemeğini karşılamaya çalıştığını ifade eden Özav, “Şu an her ana sınıfı kendi başının çaresine bakıyor gibi. Bu kaos bir an önce giderilmeli. Her kademede çocuklara bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek sağlanmalı” dedi.

‘BÜTÇE ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILMALI’

Henüz Bakanlığın yemek dağıtımının iptali hakkında okullara gönderilen bir yazıya ulaşılamasa da bu dönem yemek verilmeyeceğinin kesin olduğunu söyleyen Özev, “Veliler masrafları karşılayamıyor. Beslenme çantaları boş geliyor. Ekonomik krizin bedelini yoksul çocuklara ödetiyorlar. Başka yerlere, cemaatlere kaynaklar aktarıldığını biliyoruz. Bütçe ücretsiz sağlıklı yemek hakkı için kullanılmalı” ifadelerini kullandı. Özev bu duruma tepki gösterildiği takdirde Bakanlığın kampanyayı tekrar gündemine almak zorunda olacağının altını çizdi.

AİDAT DA GERİ GELDİ

MEB sadece bir öğün ücretsiz yemek dağıtımını değil mayıs 2023’te Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle anaokullarında aidat ödenmeyecek kararından da vazgeçti. Devlet anaokullarına çocuklarını gönderen veliler bu yıl da aidat ödeyecek.

'AİLELER ÇOCUKLARINI ANASINIFINA GÖNDERMEKTEN VAZGEÇİYOR'

Okul öncesi eğitimde ücretsiz 1 öğün yemeğinin kaldırılmasının ardından CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer de tepki gösterdi.

Taşçıer, birçok çocuğun sağlıklı beslenebildiği tek öğünün bu olduğuna dikkat çekerek, MEB’in uygulamayı bitirmesine tepki gösterdi. Taşçıer, şunları söyledi:

“Seçim bitti, sandıklar kapandı, mülakat kalkacak gibi verilen sözlerin tutulmayacağı itiraf edildi, aşama aşama 5 milyon öğrenciye kadar artıracağız denilen ücretsiz bir öğün yemek şimdiden kaldırıldı. Seçimden önce milleti kandırmak değil de ne bu? Her yeni gelen Bakan iz bırakmak ister, bugüne dek sınavlar kalktı, sınavlar geri geldi, adları değişti, sınıfta kalma var dendi, sonra geri geldi, çok sayıda teknik değişiklikler yapıldı, eğitim yapboza çevrildi. Ama bir Bakan’ın böyle bir iz bırakmak isteyeceğini hiç düşünmemiştik. Yıllardır yaptığımız çağrılar neticesinde nihayet Şubat ayında, sadece ana sınıfları için olsa da başlayan uygulama, bir anda kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın bizatihi, bilerek ve isteyerek çıkardığı ekonomik krizin faturası neden yoksul insanlara, çocuklarımıza çıkarılıyor? Bakanlığın çocuklara bir öğün yemek verecek bütçesi mi yok? Elbette bütçe var, ama bu bir tercih meselesi. Belli ki Erdoğan iktidarı, ekonomik krizi şatafattan kısarak, sözde itibardan tasarruf ederek, lüks makam araçlarından ve binalardan keserek değil, vatandaşın cebinden alarak, çocukların yediği bir öğünden keserek atlatmaya çalışacak.”

Ailelerin çocuklarını anasınıfına göndermekten vazgeçtiğini ve yaşanan derin yoksullukta eğitimi öncelikli hale getiremediklerini belirten Taşçıer, İktidara, “Çocuklarının yanına koyabilecekleri bir parça yemekleri olmayan anne babaların yüzüne nasıl bakacaksınız?” sorusunu sorarak şunları söyledi:

'EKONOMİK KRİZİN CEZASINI VATANDAŞA ÖDETMEYİN'

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yapıp ‘Okul çağı, çocukların zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Çocuklarımızın 3 ana ve en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir’ dedi. Paylaştığı videoda çocukların tüketmesi gerektiği ifade edilen en temel besinlere bile insanlar ulaşamıyor. Böyle bir yokluk ve yoksulluk ortamında Devlet, tüm öğrencilere hiç olmazsa bir öğün yemek vermesi gerekirken, sadece anasınıflarına verdiği yemeği bile kesiyorsa, sağlıklı bir nesil yaratmaktan veya çocukların akademik başarısından bahsedebilir miyiz? Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, bunu yapmayın, bu karardan geri dönün. Geri dönmekle kalmayın, sadece anasınıflarına değil, tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verin. Ekonomik krizi yaratan sizlersiniz, cezasını vatandaşa ödetmeyin.”