THY, İstanbul'da 56 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 sefer, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" diye belirtti.