'Fatih Terim fonu' dosyasında 'üfürükçü' ayrıntısı: Banka yönetimi aylar önce öğrenmiş

Kamuoyunda bilinen ismi 'Fatih Terim fonu' olan dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın telefonundaki mesajlaşmalar dava dosyasına girdi.

Mesajlarda Seçil Erzan'ın kendisi için dua etmesi talebiyle bir kadınla sık sık yazıştığı görüldü. Kadına 60 bin TL gönderdiği de ortaya çıkan Seçil Erzan'ın mesajlarda yazdığı ifadeler Denizbank yönetiminin olaydan aylar önce haberdar olduğunu da gösteriyor.

MESAJLARI İNCELENDİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; 226 yıla kadar hapsi istenen Erzan, Nisan ayında yolu Galatasaray'dan geçen isimlerin ve bazı iş insanlarının şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. 11 Nisan'da cezaevine gönderilen Erzan'ın telefonuna da el konuldu. Erzan'ın telefonu uzman ekipler tarafından incelendi ve 59 sayfalık rapor, haziran ayında soruşturma dosyasına gönderildi.

'FARK ETTİLER, BÜYÜTÜRLERSE ÇOK KÖTÜ OLUR'

59 sayfalık raporun içinde, Erzan'ın telefonunda Diba olarak kayıtlı S.G. ile mesajlaşmaları da yer alıyor. Erzan, 7 Nisan'daki şikayetlerin ardından ortaya çıkan dolandırıcılık vakasından 4 ay önce, 11 Ocak'ta telefonunda Diba olarak kayıtlı S.G.'ye "Fark ettiler onlara sormadan iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur" diyor. İkili arasında geçen mesajlaşmada, banka yönetiminin olaydan ocak ayında haberdar olduğu anlaşılıyor.

Erzan ile S.G.'nin 11 Ocak tarihindeki mesajlaşmasında şu ifadeler kullanılıyor:

Erzan: Abla

S.G: Canım ne oldu niye bozuksun? Müsait olunca yaz bana ben duadayım.

Erzan: Bugün bin şükür. Beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı. Vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli. Bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.

S.G: Allah'ım zorunu kolaya çevirsin inşallah. Hayırlısıyla sonlandırsın. Yarın vermez misin üstlerine?

Erzan: Onlara bir şey vermem gerekmiyor. Fark ettiler onlara sormadan iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur.

S.G: Sence büyütürler mi?

Erzan: Bilmiyorum.

S.G: Tamam canım benim. Bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor. Allahu ekber.

Erzan: Olmaz bir şey değim mi abla?

S.G: Benim canım acımıyorsa olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir takdir ilahinindir. Olmayacak diye düşünüyorum. Yarın öğleye kadar Kur'an'dayım. Cuma günü de duan var inşallah. Dualarda buluşuruz.

"SANA 60 BİN TL GÖNDERECEĞİM"

Konuşmanın devamında Erzan S.G.'ye "Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim" diyor. Şubat ayında da devam eden konuşmalarda, Erzan Diba olarak kayıtlı S.G.'ye "Yarın zor bir gün abla. Bana ne olur bir şeyler yaz. Çok moral oluyor" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj daha gönderiyor. S.G.'nin yanıtı ise, "Allah kolaylaştıracak inşallah" oluyor.

Bir diğer mesajlaşmada ise, Erzan S.G.'ye "Ablam belim kırıldı, nefes alamıyorum artık. Bitsin bu çilem ne olur" diyor. Bu mesaj da şubat ayında, yani Erzan'ın yüksek kar vaadiyle topladığı paraların geri ödemelerini yapamamaya başladığı dönemde atılıyor.

"NUR ERKASAP ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"

Gazete Duvar, Erzan ile mesajlaşmaları rapora giren S.G.'ye ulaştı. Adana'da yaşadığını ve 66 yaşında olduğunu belirten S.G. Erzan ile dava dosyasında müşteki listesinde yer alan ve Fatih Terim'in yıllarca yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi olan Nur Erkasap aracılığıyla İstanbul'da tanıştığını belirtti.

Manevi kızının İstanbul'daki evini ziyareti sırasında bir cenazede Erzan'la tanıştığını belirten S.G., "Çok iyi niyetli, tertemiz bir kızdı. Zaman zaman benden dua istiyordu" dedi. Kendisinin bir cemaat üyesi ya da hoca olmadığını söyleyen S.G., "Ben ihtiyacı olanlara Allah rızası için Kur'an okuyorum" dedi.

S.G., Denizbank'a kredi başvurusu yaptığını ancak bu başvurunun kabul edilmediğini belirterek, "Seçil Hanım bana kredi işini halledeceğini söyledi. O nedenle 'Sana 60 bin lira göndereceğim' dedi" ifadelerini de kullandı.