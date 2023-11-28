İstanbullulara 'hazırlıklı olun' çağrısı: Fırtına geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.